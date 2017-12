KABUL - Si allunga la scia di sangue in Afghanistan, dove un attentato ha causato almeno sei vittime. Un terrorista si è fatto esplodere vicino a un edificio dell'intelligence a Kabul, ma le vittime sono tutte civili, che si stavano recando al lavoro in un'auto. Altre tre persone sono rimaste ferite.A rivendicare l'attentato l'Isis attraverso la sua agenzia di propaganda Amaq. Il quartiere in cui si trova l'edifico è Shash Darak, e la scorsa settimana l'agenzia di intelligence era stata presa di mira in un altro attacco portato contro un centro di addestramento nella capitale afghana.