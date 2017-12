India, rogo in edificio: 15 vittime

Al Kamala mill di Mumbai, edificio situato nel quartiere della movida Lower Parel, che ospita hotel, bar, locali, e studi di tv indiane, intorno alle 23:30 è divampato un incendio. Il rogo è nato in terrazza, proprio durante i festeggiamenti di un compleanno. Si contano 15 vittime, tutte donne, dall'età media di 30 anni, tra cui la festeggiata.Le polemiche non sono tardate ad arrivare, molti hanno denunciato l'assenza nell'edificio composto da quattro piani, di attrezzature per gestire una crisi, come anche il personale non addestrato. Una testimone, primario di ginecologia, ha dichiarato che in pochi minuti c'è stato un "parapiglia", la gente scappava calpestando chi era a terra, mentre crollava il tetto sul quale si svolgeva la festa.Secondo le autorità, le cause sono legate ad un cortocircuito.