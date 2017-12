Iran, Guardia rivoluzionaria spara sulla folla: vittime

TEHERAN - Secondo diversi media mediorientali la Guardia Rivoluzionaria iraniana avrebbe aperto il fuoco contro i manifestanti che continuano a inscenare manifestazioni per le strade di Teheran. A seconda delle singole fonti, si avrebbero tra i tre e i sei morti.

“Esprimiamo preoccupazione per le violenze, di queste ore, in Iran. Auspichiamo l’avvio di un dialogo tra il governo e i manifestanti. Dio doni, nel 2018, pace al paese e all’umanità, eliminando i sempre maggiori rischi di una guerra mondiale”. Lo riferisce in una nota l’esponente dell’assemblea parlamentare della Nato e senatore di Forza Italia, Scilipoti Isgrò.