Morta la piccola Sofia, da anni simbolo della battaglia Stamina

Tuttavia non sono bastate le infusioni secondo la metodica effettuate presso gli Spedali Civili di Brescia e la notizia della sua scomparsa è stata data pochi istanti fa dai genitori tramite i social.

Non ce l'ha fatta la piccola Sofia, da anni in lotta contro una gravissima malattia rara, la leucodistrofia metacromatica. La bambina era diventata simbolo della battaglia per l'accesso all'utilizzo del cosiddetto metodo Stamina, di Davide Vannoni, e aveva commosso gli italiani con la sua storia.