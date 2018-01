Grasso: mi candido a Roma e Palermo

ROMA - "Ho in progetto di candidarmi sul plurinominale a Roma e a Palermo e poi sul maggioritario vedremo": ad annunciarlo il presidente del Senato, Pietro Grasso, questa mattina a Torino per l'apertura della campagna elettorale di Liberi e Uguali in Piemonte.Quanto alla candidatura della presidente della Camera, Laura Boldrini, Grasso ha spiegato che le liste sono ancora "in fase di definizione": "Non vorrei dare notizie che potrebbero essere smentite o cambiate, stiamo per depositarle".In merito poi a possibili scenari di alleanze dopo il voto del 4 marzo, il presidente del Senato ha osservato che "la nostra legge elettorale non contente ne' coalizioni, ne' altro, consente solo degli apparentamenti che, come i matrimoni d'interesse, sono destinati a finire appena viene meno l'interesse"."Capiterà soprattutto nel centrodestra, dove posizioni, idee e valori sono diversificati", ha aggiunto. Malgrado i sondaggi siano ancora avari, "Liberi e Uguali è in costante aumento e questo mi rende fiducioso", ha assicurato Grasso.