Reti ferroviarie, Latronico: inaccettabile taglino fuori la Basilicata e l’arco ionico

POTENZA - “Non possiamo accettare un piano delle infrastrutture ferroviarie del nostro Paese che tagli fuori la Basilicata e l’arco ionico, da Taranto a Sibari. Nel provvedimento ‘sblocca Italia’ feci includere tra le opere strategiche del Mezzogiorno proprio la tratta ferroviaria Salerno/ Potenza/ Taranto per costruire una connessione che porterebbe fuori dall’isolamento ferroviario la Basilicata e l’intro comprensorio ionico”. Lo ha dichiarato l’on. Cosimo Latronico deputato di “Noi con l’Italia”.“Dovremmo proseguire questa battaglia. Ha fatto bene a questo riguardo la Regione Calabria ad utilizzare i proprio fondi di coesione e sviluppo per finanziare per 500 milioni di euro un contratto di programma con Rfi e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per ammodernare la rete ferroviaria ionica da Rocca Imperiale a Reggio Calabria. Uguale interesse non hanno mostrato la nostra Regione e la Puglia per dare priorità all’asse ferroviario Salerno/ Potenza/ Taranto. La stessa tratta ferroviaria Ferrandina / Matera La Martella programmata con la penultima legge di stabilità avrà un senso se la tratta ferroviaria Salerno/ Metaponto sarà potenziata. Spero che il dibattito pubblico aiuti queste scelte strategiche che mancano dalla programmazione della Regione Basilicata – ha concluso il parlamentare lucano - e rappresentano una grave lesione del diritto costituzionale alla mobilità”.