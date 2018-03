A Potenza la prima campagna nazionale dei reumatologi

POTENZA - Le malattie reumatiche sono un gruppo di diverse disturbi che interessano un crescente numero di italiani. Non si tratta di semplici dolori provocati dalla vecchia ma di gravi patologie che possono portale all’invalidità e rendere difficili anche i più semplici gesti quotidiani. Tuttavia sono ancora ampliamente sottovalutate da parte della popolazione.Per aumentare il livello di informazione e la consapevolezza da parte dei cittadini la Società Italiana di Reumatologia (SIR) ha lanciato #ReumaDays, la prima campagna nazionale itinerante che si svolge in 11 città. A Potenza si svolge la seconda tappa del tour (dal 9 al 10 marzo in Piazza Pagano) e le varie iniziative sono presentate in una conferenza stampa. L’incontro con i giornalisti si terrà nell’info point allestito in occasione del progetto della Società Scientifica.Parteciperanno: Angela Padula (Direttore dell’Istituto Reumatologico Lucano), Carlo Palazzi, (Delegato regionale SIR per la Basilicata) e Rossella Rinaldi (Responsabile Posizione Organizzativa dell’Istituto Reumatologico Lucano).