Andrew Bazzi: il singolo 'Mine' è il più ascoltato su Spotify

E' tra i cinque brani più ascoltati nel mondo su Spotify in questo momento 'Mine', il nuovo singolo targato Andrew Bazzi, disponibile in tutte le piattaforme digitali. Il brano è accompagnato anche dal videoclip disponibile ed ha accumulato ad oggi oltre 13 milioni di visualizzazioni in sole tre settimane.Andrew Bazzi è un giovane cantautore e produttore di 20 anni dalle origini libanesi ma cresciuto a Los Angeles, è la nuova rivelazione della scena urban mondiale.'Mine' è un mix di melodie ed ha toccato la #1 posizione della classifica Viral Global di Spotify , da oggi fra i cinque brani più ascoltati al mondo con quasi 100 milioni di streams e presente in numerose charts mondiali.“Mine” può godere di altrettanti primati globali come il #1 posto nelle classifiche di Shazam e il social network Musical.ly. Incredibile il riscontro immediato sul brano da venire inserito direttamente nella playlist personale di Taylor Swift su Spotify.“Mine” segue il successo del precedente esordio virale “Beautiful,” il quale ha ottenuto particolare interesse iniziate da parte di Apple Music per i suoi risultati online.