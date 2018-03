Fdi-An: sabato si riunisce il Coordinamento regionale

POTENZA - Si riunirà a Potenza, sabato 10 marzo, dalle ore 16, Sala A del Consiglio regionale, il Coordinamento regionale di Fratelli d’Italia, allargato a tutta la classe dirigente territoriale.A seguito della fine delle consultazioni elettorali, la classe dirigente di Fratelli d’Italia si riunisce per un’analisi post voto e per la definizione delle strategie future.Il risultato elettorale ha dimostrato la tenuta di Fratelli d’Italia Basilicata rispetto alle politiche 2013, ma questo non ci basta. Come non ci basta il secondo posto della coalizione di centrodestra.Una riflessione a tutto campo alla quale parteciperanno tutti i dirigenti regionali di FdI. Lo rende noto l'Ufficio stampa Fratelli d’Italia Basilicata.