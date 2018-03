Fim Cisl primo sindacato a Cmd Atella, a Melfi proseguono votazioni Rsa, seggi aperti fino a domani

POTENZA - La Fim Cisl ha vinto le elezioni per il rinnovo della Rsu alla Cmd di Atella, azienda del settore automotive, leader nella progettazione e produzione di motori e parti meccaniche ad alto contenuto tecnologico. Il sindacato metalmeccanico della Cisl è risultato la prima organizzazione sindacale con il 42,9 per cento dei suffragi. Alla Fim va un Rsu/Rls nella persona del candidato più votato Gerardo Troiano.Gli altri due seggi vanno a Fiom, che perde un seggio, e alla Uilm. Per il segretario generale Gerardo Evangelista “prosegue la crescita del consenso intorno alla nostra organizzazione e alle nostre idee. Il primato in un’azienda importante come la Cmd non è un traguardo ma la tappa di un processo di crescita e di consolidamento della nostra organizzazione in un comparto nevralgico come l’industria automotive”.Proseguono, intanto, le operazioni di voto alla Fca di Melfi dove in questi giorni si sta rinnovando la Rsa. Seggi aperti fino alle 6 del 17 marzo. I sindacati hanno diffuso in mattinata gli ultimi dati sull’affluenza al voto che, alle 6 di oggi, aveva già superato quota 91 per cento. I primi risultati dello spoglio dovrebbero arrivare nel primo pomeriggio di domani.