Intelligenza Artificiale: ZTE in prima linea col suo innovativo prodotto ZXV10 S100

ROMA - ZTE Corporation presenta oggi il suo ZXV10 S100, uno dei primi STB (Set Top Box) di intelligenza artificiale al mondo, riconosciuto dagli operatori per le sue elevate prestazioni innovative."S100 è diventata una parte importante di ZTE Big Video Solution - ha dichiarato Fang Hui, vicepresidente di ZTE Corporation-, e consolida la nostra leadership nel mercato globale degli STB intelligenti.".S100 di ZTE ha, infatti, una grande capacità di fornire un controllo vocale di ampio campo con un basso tempo di attivazione e un'elevata precisione di riconoscimento vocale. Il prodotto offre non solo un'esperienza visiva e audio migliorata, ma anche l'esperienza dell'interazione in tempo reale con l'intelligenza artificiale.Tanti i pregi di S100: è compatibile con servizi Internet come previsioni del tempo, notizie, performance azionarie e applicazioni Smart Home di ZTE come Multi-Screen, Videochiamata in HD, Album di Famiglia e Rete Home IOT; adotta Amlogic SOC con architettura CPU a 64 bit, Flash da 8 GB e RAM da 2 GB, che garantisce il buon funzionamento del sistema e delle applicazioni; fornisce l'accesso wireless 802.11AC 2T2R Wi-Fi e RJ-45,10 / 100M; supporta Bluetooth 5.0, consentendo in tal modo il collegamento Bluetooth remoto e la connessione D-PAD; integra l'unità di elaborazione centrale (CPU) super 4 core leader del settore e l'unità di elaborazione grafica (GPU) leader per realizzare la definizione ultra-alta (UHD) 4K (4K × 2K a 60 fotogrammi al secondo (fps) 10- Colore bit); offre agli utenti un'esperienza video eccellente.L’intelligenza artificiale STB sta ormai diventando fondamentale per gli operatori, perchè migliora significativamente la qualità esperenziale degli utenti e genera maggiori profitti per gli operatori stessi.