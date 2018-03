'Long Life Welfare', martedì a Potenza convegno di presentazione del progetto

POTENZA - Addestrare 500 operatori volontari di prossimità nelle regioni del Mezzogiorno, veri e propri welfare ambassador per favorire l’accesso alle prestazioni socio-assistenziali ai pensionati over 65 e agli immigrati residenti in Italia. Questo l’obiettivo del progetto “Long Life Welfare” promosso dalle associazioni Anolf Cisl, Anteas Cisl e dal Centro Studi e Ricerche Idos con il contributo della Fondazione con il Sud. I dettagli del progetto saranno presentati in un convegno, martedì 13 marzo, alle 11:30, nella sede regionale della Cisl, a Potenza.Interverranno: il segretario generale della Cisl Basilicata, Enrico Gambardella; il vice presidente nazionale dell’Anteas, Raffaele Caprio; la vice presidente vicaria dell’Anolf, Maria Ilena Rocha; il presidente di Idos, Ugo Melchionda; la referente regionale di Idos, Paola Andrisani; il presidente regionale dell’Anolf, Mario Zaccagnino; il presidente regionale dell’Anteas, Nicola Pica. Coordinerà i lavori Ilaria Fontanin dell’Anolf nazionale.