Matera, al via 'Rassegna di Teatro per Bambini'

MATERA - L’Associazione TeatroPAT e la Cooperativa Makera terrà una conferenza stampa per la presentazione di VIAGGI di FANTASIA Rassegna di Teatro per Bambini, che si svolgerà:MERCOLEDÌ 14 MARZO 2018, ORE 10.30PRESSO LE MONACELLE, VIA RISCATTO 9, MATERAViaggi di Fantasia, una rassegna che accompagnerà i bambini e le loro famiglie da Marzo a Maggio 2018, attraverso una fantastica avventura alla scoperta del teatro. Sei appuntamenti, due al mese, per questa prima rassegna organizzata dal TeatroPAT e dalla Cooperativa Makera, che si svolgerà nella magica e unica cornice del complesso Le Monacelle. Teatro d'attore, pupazzi in gommapiuma, burattini e oggetti: Viaggi di Fantasia propone una eccezionale varietà di spettacoli per bambini dai 3 ai 12 anni.Tra le compagnie ospiti della rassegna segnaliamo l’importante presenza del Teatro Potlach di Fara in Sabina (RI) diretto da Pino Di Buduo (www.teatropotlach.org ) e del Granteatrino-Casa di Pulcinella di Bari diretto da Paolo Commentale (www.casadipulcinella.it ).Il programma completo sarà illustrato da Marco Bileddo del TeatroPAT e da Marcello Santantonio della Cooperativa Makera.teatropat@gmail.com3280046536 (Marco Bileddo)