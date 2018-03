Mattarella, "Ora senso di responsabilità"

ROMA - Bisogna tutti avere "senso di responsabilità" e pensare al bene generale dei cittadini. A dichiararlo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad una cerimonia al Quirinale per l'8 marzo. "Abbiamo ancora - e questo riguarda tutti - avremo sempre bisogno di questa attitudine: del senso di responsabilità di saper collocare al centro l'interesse generale del Paese e dei suoi cittadini", ha sottolineato in un passaggio del suo discorso in occasione della cerimonia della giornata internazionale della donna."Questa è una crisi difficilissima" e bisogna pensare "all'interesse generale" e mostrare "senso di responsabilità", ha detto Giorgio Napolitano a margine della cerimonia. Napolitano ha sottolineato i concetti espressi poco prima da Sergio Mattarella spiegando che il capo dello Stato "ha detto oggi delle cose importanti nella categoria dell'interesse generale. Cose - ha detto ancora Napolitano - di cui bisogna sempre tenere conto. Cose importanti anche sul senso di responsabilità di cui tutti dovranno dare prova"."Si tratta di un evento annunciato", anzi "era un destino quasi compiuto". Questo il commento del presidente emerito Giorgio Napolitano ai giornalisti che gli chiedevano se si aspettasse un crollo del Pd di queste proporzioni. "Non sono stato sorpreso, forse e' stato peggio di quanto annunciato ma tutto faceva prevedere questo risultato", ha aggiunto