BENEVENTO - “Ho 99 anni e ho detto al Papa che questa è la terra di Padre Pio. Ho passato una vita vicino Padre Pio. Poi gli detto: ‘Santo Padre devo levarmi una cosa dal cuore’. E gli ho regalato una lattino d’olio della terra di Padre Pio”. Così Alberto Orlando in un’intervista di Luigi Ferraiuolo per il Tg2000, il telegiornale di Tv2000, ha raccontato dell’incontro di stamane con Papa Francesco a Pietrelcina.Zio Alberto, come lo chiamano i concittadini, insieme alla moglie sono la coppia più anziana del paese di San Pio. È anche parente del santo una delle due persone ancora viventi che lo hanno conosciuto meglio, da sempre vive di fronte alla cappella dell’Olmo di Pietrelcina, a Piana Romana.“Il Papa dopo il mio regalo – ha proseguito Alberto Orlando - mi ha regalato un Rosario. Ho presentato anche mia moglie e gli ho detto che avevamo compiuto 73 anni di matrimonio”.