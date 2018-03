ROMA - In tutta Italia seggi aperti dalle 7 e fino alle 23 per le elezioni politiche. In due regioni, nel Lazio e in Lombardia, si vota anche per le regionali. Il presidente della Repubblica Mattarella è stato il primo big politico a votare, a Palermo.Nel capoluogo siciliano le operazioni di voto si stanno svolgendo regolarmente in tutte le sezioni, dopo i disagi per l'errore di distribuzione che nella notte ha costretto la Prefettura a far ristampare 200.000 schede.Stamani alcuni seggi palermitani hanno aperto con un ritardo anche superiore alle due ore proprio per le difficoltà nella distribuzione delle nuove schede elettorali ristampate durante la notte.