Riciclo premiante, il 'Riciclia Point' sbarca a Bernalda

BERNALDA - E’ in arrivo anche a Bernalda il “Riciclia Point”. L’ecocompattatore che rilascia buoni sconto per fare la spesa in cambio di bottiglie in plastica, flaconi e lattine, sarà inaugurato martedì 20 marzo alle 11 supermercato 3lt (Punto Simply) in viale della Resistenza 1. Taglio del nastro insieme a Laura Stabile della segreteria regionale di Legambiente Basilicata. Riciclia infatti è l’unica azienda nel settore del riciclo incentivante ad essere stata riconosciuta partner da Legambiente per il messaggio di tutela ambientale diffuso in tutte le regioni italiane.COME FUNZIONA. Ad ogni inserimento di bottiglie in PET, flaconi in HDPE (detersivi, shampoo, eccetera) e lattine in alluminio l’ecocompattatore rilascia all’utente un scontrino sul quale sono indicati i Punti Ambiente validi come buono sconto per fare la spesa al supermercato. E’ anche possibile utilizzare la propria tessera sanitaria come contatore personale per accumulare e memorizzare i Punti Ambiente al fine di stampare lo scontrino in un secondo momento, risparmiando così carta. Attenzione: non devono essere conferiti nella macchina “mangia-bottiglie”: bottiglie in vetro, scatole di pelati/conserve, scatolame (cibo per animali), tetrapak.SCONTO SULLA SPESA. Ogni 20 pezzi (tra bottiglie, flaconi o lattine) inseriti nell’ecocompattatore Riciclia si ha diritto a 60 centesimi di sconto su una spesa minima di 10 euro da effettuare presso il supermercato 3lt (Punto Simply).LEGAMBIENTE BASILICATA. “Un altro passo in avanti nella nostra regione verso l’economia circolare – commenta Laura Stabile della Segreteria regionale di Legambiente Basilicata – La presenza del Riciclia Point anche a Bernalda ci permetterà di sviluppare iniziative di sensibilizzazione al riciclo nelle scuole Primarie, perché i nostri bambini, cittadini del domani, sono i veri ambasciatori dell’ecosostenibilità nelle famiglie”.I VANTAGGI: L’iniziativa, volta a tutelare l’Ambiente, porta vantaggi a tutta la comunità: alle famiglie che risparmiano sulla spesa, al Comune che potrà aumentare le percentuali di raccolta differenziata, alle attività commerciali del territorio che fidelizzano i clienti con promozioni green.RICICLIA POINT. Dal primo marzo ricordiamo che è operativo un Riciclia Point anche nel comune di Salandra, al supermercato Despar in via P. Giocoli. Sempre in Basilicata gli ecocompattatori Riciclia sono inoltre attivi a Pisticci e a Marconia. Maggiori info sui posizionamenti su riciclia.it.