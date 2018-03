Rinnovo Rsa FCA Pratola Serra (AV), Ugl: "Straordinario risultato"

POTENZA - “Grandissima affermazione dell’UGL Metalmeccanici alle Elezioni per il rinnovo della rappresentanza sindacale che si attesta straordinariamente con il 25% dei consensi: Non poteva andare meglio di così “.Lo dichiara il segretario generale UGL Metalmeccanici, Antonio Spera per il quale, “una grandissima vittoria nel sito Irpino dove si producono motori del gruppo FCA che ha visto l’Ugl conquistare per la prima volta 5 RSA, passando dal 15% delle preferenze della scorsa tornata elettorale del 2015, al 25%. L’UGL è l’unica organizzazione sindacale che cresce sia in termini di RSA che in termini di preferenze - continua Spera - ringrazio tutti i candidati che hanno partecipato all’ottenimento di questa vittoria dove con il loro impegno e tante difficoltà hanno permesso attestare un grandissimo risultato mai raggiunto dall’UGL Metalmeccanici nel sito produttivo Irpino. Un grazie a tutti i dipendenti che con il proprio voto hanno posto la fiducia nei nostri confronti. L’impegno UGL ora sarà massimo tale da ricambiare verso i lavoratori questa grande fiducia dei lavoratori posta verso di noi. Siamo consapevoli che in queste settimane sono tante le notizie che circolano sul futuro produttivo dei sito FCA di Pratola Serra, Cento, Pomigliano, Melfi e Mirafiori: il primo giugno p.v. - conclude Spera - sarà presentato il nuovo piano industriale di FCA 2018/2022, dove il Lingotto dovrà garantire tutti gli impegni verso i siti Italiani”.Per Ettore Iacovacci, segretario provinciale UGL metalmeccanici, “il successo delle elezioni giunge dopo la bellissima vittoria alla Denso Thermal System di Avellino dove siamo la prima o.s. e non poteva mancare un altro risultato importantissimo nel gruppo FCA: tutto questo - conclude Iacovacci- a conferma di un momento positivo dell’Ugl dove i lavoratori pongono la loro fiducia nei nostri confronti “.