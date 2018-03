ROMA - Momenti di paura nella capitale, dopo che una voragine si è aperta nella notte su circonvallazione Gianicolense a Roma, coinvolgendo due auto in sosta. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale.In particolare una macchina è in parte sprofondata nella maxi buca ampia circa tre metri. Al momento non risultano feriti. L'area è stata transennata.