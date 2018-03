Rosa, "Gli incarichi 'prestigiosi' della Regione Basilicata. Questa volta è il turno di Berlinguer e Zoccali"

POTENZA - In piena campagna elettorale, il Pd non perde il vizietto di dispensare soldi agli amici, specialmente quando sono stati al servizio del ‘Sistema’. Ecco, quindi, oltre 48.000 € per le solite prebende. I fortunati destinatari sono: l’ex Assessore Regionale dott. Aldo Berlinguer (€ 24.278) e l’ex Assessore Comunale di Matera dott. Stefano Zoccali (€ 24.400), ingaggiati per redigere un “Piano strategico e delle procedure di attivazione delle ZES” (Determinazione Dirigenziale n. 65 del 07/02/2018 del Dipartimento Programmazione e Finanze).Ovviamente, in pieno stile Pd, l’incarico è stato affidato a con procedura negoziata dopo una fantomatica indagine di mercato di cui non v’è traccia nella determina.Sono oramai diventati spudorati nel foraggiare le loro clientele. Questa è la politica delle mancette che ha distrutto l’Italia e la Basilicata, che ha portato i nostri giovani ad emigrare e che ha infoltito le schiere di uomini senza spina dorsale che pur di ricevere il contentino si piegano ai dictat del padrone di turno.Questo tipo di politica è stata la condanna della nostra Regione ed è il momento di mettervi fine. Sperperi e marchette hanno impoverito la Basilicata ed arricchito gli amici e gli amici degli amici. Chi governa in questo modo dovrebbe solo nascondere la faccia.Per fortuna l’era Pittella sta per terminare e il Partito Regione sta esalando l’ultimo respiro. Così non si potrebbe andare avanti per molto. Così in una nota Gianni Rosa, Fratelli d’Italia.