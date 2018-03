Rsa Fca, Gambardella (Cisl): "Esito elettorale consolida Fim, ora incalzare Regione su politiche industriali e innovazione"

POTENZA - Il segretario generale della Cisl Basilicata, Enrico Gambardella, commentando l’esito delle elezioni per il rinnovo della Rsa alla Fca di Melfi, ha detto che “la Fim Cisl ha messo in campo una squadra preparata e coesa e ha saputo parlare con i lavoratori la lingua della trasparenza e della concretezza.Il responso delle urne, che vede la Fim unica tra le grandi organizzazioni sindacali in crescita di consensi, consolida la presenza della Fim in Fca alla vigilia di importanti decisioni per il futuro dello stabilimento e consegna alla Cisl il compito di incalzare gli interlocutori istituzionali più prossimi, in particolare la Regione Basilicata, sulle strategie da mettere in campo in questo ultimo semestre di legislatura per accompagnare il processo di innovazione tecnologica che sta investendo l’industria automotive a livello globale con misure specifiche di politica industriale e opportune sinergie tra fabbrica e filiera scuola-università-ricerca”.