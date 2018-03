Rsa Fca Melfi, Fim aumenta consensi e mantiene 13 delegati

MELFI - La Fim Cisl aumenta il consenso di oltre un punto percentuale alle elezioni per il rinnovo della Rsa in Fca e soprattutto mantiene il numero dei delegati eletti, pari a 13, rispetto alla Uilm che ne perde 2 e alla Fismic che ne perde 5. Lo riferisce il segretario generale della Fim Cisl Basilicata, Gerardo Evangelista, al termine delle operazioni di spoglio.“La Fim è l'unica organizzazione, tra le prime tre più rappresentative, che migliora rispetto alle elezioni precedenti, mentre le altre due, chi più chi meno, arretrano. Un risultato ottenuto grazie al lavoro di squadra. Un ringraziamento va a tutti i candidati, ai delegati eletti e a tutte le lavoratrici e ai lavoratori che continuano a premiare la Fim con il loro consenso rinnovando la fiducia nella nostra azione sindacale. Il risultato che abbiamo ottenuto è figlio della chiarezza delle nostre posizioni. In questa tornata elettorale - ha aggiunto il sindacalista - ne abbiamo sentite di tutti colori e di tutte le marche. La Fim ha scelto di stare alla larga dagli scoop e ha preferito confrontarsi con i lavoratori sugli obiettivi concreti per l’oggi e per il futuro e su come realizzarli. Una linea di condotta improntata alla serietà e alla trasparenza che i lavoratori di Melfi hanno apprezzato e condiviso tributando alla Fim Cisl un consenso importante. Ora ai nostri delegati, cui va il mio in bocca al lupo, dico: pancia a terra e pedalare perché le sfide che ci aspettano sono tante e difficili. Al momento per il dopo Punto - ha aggiunto Evangelista - tutte le ipotesi sono in campo ma il problema è che su nessuna di queste c’è una posizione ufficiale dell’azienda. Per quanto ci riguarda le priorità sono tre: portare a Melfi in tempi brevi una vettura ad elevato contenuto tecnologico per saturare l’impianto e garantire i livelli occupazionali; gestire in maniera socialmente sostenibile la fase di transizione; mettere in sicurezza i circa mille interinali dell’indotto fino al lancio del nuovo modello”.FCA MelfiElezioni RSA 17 Marzo 2018Collegio UnicoAventi Diritto 7391Totale 57 RSA13 RSA Fim > 22,40%21 RSA Uilm > 36,43%15 RSA Fismic > 26,69%2 RSA Ugl > 4,51%6 RSA Aqcf > 9,97%FCA MelfiPrecedente RSA 2015Collegio UnicoTotale 60 RSA13 RSA Fim >21,2%23 RSA Uilm >37,6%20 RSA Fismic >34%2 RSA Ugl >3,9%2 RSA Aqcf >3,4%