Russia al voto, Putin stringe già tra le mani la vittoria

Quasi 111 milioni di aventi diritto al voto in Russia si sono recati ai seggi distribuiti in 11 fusi orari, aperti per le elezioni presidenziali. Le urne si chiuderanno stasera alle 20 e gli exit-poll saranno previsti per le 21, in Italia alle 19. Vladimir Putin corre per il quarto mandato e la sua vittoria è scontata, i russi si preparano così ad altri 6 anni di "presidenza Putin".Secondo i sondaggi, il centro democratico statale del presidente uscente dovrebbe ottenere tra il 69 e il 73% dei voti. Alle spalle di Putin il comunista Pavel Grudinin con una distanza abissale, tra il 10 e il 14% di preferenze, mentre il nazionalista Vladimir Zhirinovsky con l'8 e il 12 %.La paura di rischio brogli è alta e blogger anti-Putin Alexei Navalny ha già "sguinzagliato" 70 mila osservatori per verificare la correttezza dei voti. Anche l'associazione Golos, che si occupa di trasparenza e correttezza, ha creato una propria rete di osservatori.