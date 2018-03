ZTE lancia un prodotto di interconnessione ottica intelligente commercialmente sostenibile

ROMA - ZTE Corporation ha lanciato oggi un prodotto di interconnessione ottica intelligente commercialmente sostenibile, che supporta una cross-connection ottica completamente automatica basata sulla tecnologia di commutazione ottica.Il prodotto, in grado di evitare connessioni errate, può sostituire in modo efficace il personale dal lavoro di implementazione e manutenzione, ridurre i costi complessivi di costruzione della rete per gli operatori e promuovere la creazione di E-OTN intelligente e semplice.La tecnologia 5G e i nuovi servizi come 4K, VR, cloud computing e big data hanno portato a un forte aumento del traffico di rete che rende necessari servizi più flessibili; proprio per questo è molto utilizzata la tecnologia ROADM. Tuttavia, la ROADM non sempre soddisfa i requisiti di una pianificazione dei servizi rapida e flessibile, ecco perché il colosso cinese ha lanciato questa nuova rivoluzionaria innovazione."Il prodotto di interconnessione ottica intelligente di ZTE può risolvere efficacemente i problemi di un gran numero di fibre ottiche e di connessioni complesse in fibra nelle reti ROADM – ha dichiarato Chen Yuefei, general manager della linea di prodotti per il trasporto ottico di ZTE -. In più, può far risparmiare i costi di investimento e quelli operativi e di manutenzione per gli operatori, migliorando l'efficienza operativa e di manutenzione. In futuro, il prodotto utilizzerà il backplane ibrido ottico/elettrico per supportare un’interconnessione ibrida ottico/elettrico nello stesso subrack, aiutando gli operatori a implementare reti di trasporto ottico più flessibile ed efficiente."Il prodotto di interconnessione ottica intelligente di ZTE, quindi, consente la pianificazione del servizio a livello ottico per ridurre la latenza end-to-end e supporta più di 32 direzioni ottiche per fornire una capacità incrociata fino a 800T+. Inoltre, il nuovo design della struttura consente la corrispondenza uno-a-uno tra slot ottici backplane e board per supportare una maggiore integrazione, prevenendo efficacemente connessioni errate e riducendo i tempi di implementazione da giorni ad ore.ZTE continuerà a rafforzare gli investimenti in R&D in nuove tecnologie e prodotti di rete di trasporto ottico, e costruirà una rete di trasporto ottico più intelligente e semplice per gli operatori per dare un contributo significativo allo sviluppo di reti ottiche globali.