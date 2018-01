Primi a partire saranno i commercianti della Basilicata, martedì 2 gennaio, seguiti il giorno dopo dalla Valle d'Aosta. Per tutte le altre regioni, saldi al via da venerdì 5 gennaio, ad eccezione della Sicilia, che inizierà nel giorno dell'Epifania.





Secondo Confesercenti, un consumatore su due sa già cosa acquistare, con un budget di 150 euro a persona.

Al via in tutta Italia gli attesissimi saldi invernali, che tra domani e sabato riempiranno i negozi di tutto lo stivale per i primi acquisti dell'anno.