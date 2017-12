Napoli, muore a 3 anni dopo dimissioni da ospedale

Il piccolo, giunto in ospedale lo scorso giovedì sera in codice verde, era stato visitato dai sanitari, che avevano riscontrato infiammazioni alle vie aeree, diarrea e dolori addominali. Prescritti farmaci e richiesto un controllo medico, il bambino è poi rientrato a casa.





Ieri mattina, però, il piccolo è stato nuovamente accompagnato al pronto soccorso in arresto cardiaco, ma a nulla sono servite le procedure di rianimazione, con la successiva dichiarazione di morte alle 7.43.





In una nota diffusa dall'ospedale si legge che: "La direzione dell'azienda fiduciosa nell'azione delle autorità competenti, così come della professionalità e abnegazione dei propri sanitari, esprime alla famiglia sentite condoglianze e la più fattiva vicinanza, assicurando la massima collaborazione nell'individuare le cause della dolorosa vicenda".

NAPOLI - Un bimbo di 3 anni è morto poco dopo essere stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico di Napoli. Per far luce sulla vicenda, la direzione aziendale ha incaricato una commissione di indagare e riferire sull'accaduto.