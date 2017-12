Tancredi (Ugl) interviene alla conferenza di ‘Sud In Testa’

POTENZA - “Il movimento ‘Sud In Testa’, Network politico che da tempo seguiva l’evoluzione del progetto politico nazionale leghista con al centro i territori e le loro identità, in Basilicata prende piena forma riconoscendo autonomia ai territori, solidamente legati tra loro dal principio di sussidiarietà, per accorciare le distanze tra Cittadini ed Istituzioni. L’Ugl ne prende parte con una rete di persone all'insegna del meridionalismo, dell'autonomia e sull'identità per permettere al sud di non essere abbandonato”. E’ quanto sostiene il segretario regionale dell’Ugl Basilicata, Giovanni Tancredi nel Palazzo delle Commissioni consiliari del Comune di Potenza prendendo parte alla conferenza stampa sull’adesione di ‘Sud in Testa’ alla Lega di Salvini alla presenza di Pasquale Pepe Sindaco di Tolve (Pz), Andrea Caroppo, Consigliere regionale Puglia, i Consiglieri comunali di Potenza Francesco Fanelli e Mario Guarente, il Sindaco di Cancellara Franco Genzano, il Consigliere comunale di Oppido Lucano Mirco Evangelista, l’ex Vice Sindaco di Atella Ivan De Biase, Luigi Modrone dirigente politico, di Massimo Zullino, Consigliere comunale di Venosa e referente regionale ‘Flat Tax’.“Queste sono le motivazioni che vediamo di buon auspicio per ciò che si stà mettendo in campo anche nel territorio lucano”, - dichiara Tancredi. “Per l’Ugl oggi c’è bisogno di un movimento che non vuole essere il partito degli slogan e degli strepiti, ma intenda porre l’attenzione alla Comunità regionale con le sue aspettative ed i suoi problemi; intenda ristabilire la connessione con i Cittadini, a partire dai più bisognosi, ma anche considerando coloro i quali investono sul nostro territorio o intendono farlo; che creda nel lavoro, nell’ambiente e nella tutela della salute, nella importanza strategica delle infrastrutture e nelle risorse naturali, come volano di sviluppo; un’autenticità rappresentata da persone credibili. Noi, uomini del sud, abbiamo e portiamo profonde cicatrici, perché – conclude Tancredi - abbiamo amato la nostra ‘Terra’ con tutte le nostre forze per restarci con ‘determinazione, passione, affetto, amore’. La sfida al centrosinistra è lanciata, così come è appalesata l’ambizione di contribuire a far uscire dall’angolo il centrodestra lucano. Per l’Ugl l’auspicio dunque è su una nuova stagione di riforme per il Governo Nazionale e Regionale a guida centro-destra in una nuova legislatura dove obbligatoriamente dobbiamo diventare protagonisti attivi non come successo in questi ultimi anni, succubi di un sistema ‘malato’ consapevoli dell’aspettativa della Gente che bisogna coglierla, trasformarla, in consenso e fiducia”.