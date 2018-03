Di Maio, "Più veloci della Germania a fare il nuovo Governo"

ROMA - "Oggi in Germania dopo circa 6 mesi è stato formato il Governo, credo che ci impiegheremo di meno rispetto a quei tempi". Sono le parole del candidato premier M5S Luigi Di Maio oggi a Milano a un incontro con Confcommercio."Credo che le clausole per l'aumento dell'Iva vadano disinnescate subito e non vadano rinviate per questioni tecniche", ha dichiarato ancora il leader M5S. "La spending review è importante - ha rilevato -, prima di parlare di sforamento del deficit, andiamo a recuperare i soldi spesi male e investiti male".Di Maio ha sottolineato, inoltre, la necessità non solo di ridurre le tasse, ma anche il numero. "E' fondamentale - ha sottolineato - per dare serenità alle attività produttive".