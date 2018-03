Una giornata di 'Recruiting day' sul mercato del lavoro organizzata dall’Unibas con Gi Group

POTENZA - Gi Group, società che opera nel settore del mercato del lavoro, in collaborazione con l’Università della Basilicata, organizzerà a Potenza un “Recruiting day” martedì 13 marzo, alle ore 10, nell’aula multimediale del centro di Ateneo orientamento studenti (Caos) del Campus di Macchia Romana. Durante l’evento studenti e laureati avranno “l’opportunità di orientarsi al mercato del lavoro – hanno spiegato gli organizzatori - e approfondire le conoscenze sul percorso di selezione, con un focus sulle metodologie utilizzate, le dinamiche del colloquio individuale e di gruppo e l’assessment center”.Il programma della giornata – dopo un intervento introduttivo di Salvatore Masi, docente della Scuola di Ingegneria – prevede la presentazione aziendale, l’orientamento al mercato del lavoro, la consegna dei curriculum e i consigli per la stesura di un cv, e colloqui di gruppo o individuali (in base al numero di partecipanti).