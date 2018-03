Spettacolo: arrivano le favole Disney...sul ghiaccio

MILANO - Topolino, Minnie, Paperino e Pippo tornano sul palco con i momenti indimenticabili del Regno Disney in un meraviglioso show sul ghiaccio. Prodotto da Feld Entertainment, "Disney on Ice presenta Le Fiabe Incantate" sarà in Italia per 16 spettacoli: a Milano (Mediolanum Forum) dal 29 novembre al 2 dicembre 2018, e a Roma (Palalottomatica) dal 6 al 9 dicembre 2018.





Le Fiabe Incantate è un’esilarante storia di regalità con le più amate eroine Disney e i loro fedeli compagni di avventure, avvolta da un’energica coreografia che coinvolgerà il pubblico di ogni età in canti, balli e tanto divertimento. Gli spettatori entreranno in questo mondo incantato, dove incontreranno Sebastian e le Figlie del Re Tritone da La Sirenetta, i simpatici briganti della taverna di Rapunzel e i servitori incantati de La Bella e la Bestia, oltre che Anna ed Elsa dal pluripremiato film di animazione Frozen!